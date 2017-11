Kat Quint leert lopen op vier poten

Quint leert weer lopen in Rhoon

Kat Quint is volop bezig met zijn revalidatie. Hij leert lopen op vier poten en dat is een hele opgave voor het beestje. Het dier krijgt fysiotherapie en doet allerlei bewegingsoefeningen.

Quint had tot voor kort nog vijf poten . Een team chirurgen van de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde heeft vorige week de vijfde poot geamputeerd.

Dierenarts Leen den Otter is te spreken over de vorderingen van Quint. "Het gaat redelijk goed. Ik denk dat hij z'n vierde poot maar weinig gebruikt heeft. Hij gaat de poot nu steeds meer belasten. Er is dus vooruitgang."

Vondeling

De kater werd vorige maand gevonden in Rotterdam-Zuid. Eerst werd gedacht dat Quint een gebroken poot had, maar het bleek te gaan om een vijfde poot.

De fysiotherapie wordt betaald door de inzamelingsactie 'Help Quint'.