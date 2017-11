Een muzikale ode aan de Coolsingel

"Ik krijg er tranen van in mijn ogen", zegt Roland Vonk over het lied 'Ik mis de stad van toen'. Het is één van de nummers over de Coolsingel die Roland heeft meegenomen naar Middag aan de Maas.

Reden voor deze muzikale ode aan de Coolsingel is de opening van de tentoonstelling over Rotterdams beroemdste straat in Museum Rotterdam, in samenwerking met het Stadsarchief.

Het nummer 'Ik mis de stad van toen' is gezongen door Lee Towers en geschreven door Gerard Cox. Luister ook naar 'Toch hou ik van je Rotterdam, gezongen door Cox.

The Amazing Stroopwafels hebben over het centrum van de stad gezongen in 'Rotterdam' en 'De grote leegte'. Amsterdammer Johnny Jordaan heeft Rotterdam bezongen in 'Er is maar één Rotterdam'.

Het Coolsingelziekenhuis was een bijna paleisachtig gebouw dat bij het bombardement van mei 1940 zwaar beschadigd is geraakt. Mike Boddé heeft een tekst van Marinus van Henegouwen over het ziekenhuis gezongen.

In de audiofragmenten hierboven is ook stukje uit een toespraak te horen van burgemeester Oud. De bevrijdingstoespraak op 8 mei 1945.

