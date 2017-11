Van der Gaag: 'Verwacht niet dat Roda gaat inzakken'

Mitchell van der Gaag

Excelsior maakt zich zaterdag op voor een degradatiekraker in eigen huis. Hoewel, dat doet het affiche in eerste instantie vermoeden. Dit seizoen ligt dat echter anders. Excelsior staat zevende, Roda JC achttiende. Excelsior pakt echter amper punten in eigen huis. Trainer Mitchell van der Gaag maalt daar niet om. "Als je de punten bij elkaar haalt, dan maakt het niet zoveel uit."

Jinty Caenepeel ontbreekt komende zaterdag. "Na de wedstrijd tegen FC Twente heeft hij last gekregen van zijn hamstring. Hij heeft gisteren meegetraind, maar hij is niet dusdanig fit om daar risico mee te nemen." Zakaria El Azzouzi en Stanley Elbers kunnen hem vervangen. "Stanley heeft wel een voorgeschiedenis, hij is er 2,5 maand uit geweest. Veel smaken houden we niet over, dus soms moet je dingen doen die je normaal niet gepland had." Van der Gaag verwacht niet dat Roda gaat inzakken. "We hebben de laatste twee wedstrijden geanalyseerd en het is niet een ploeg die inzakt. Ze zetten hoog druk, zowel tegen Feyenoord-thuis als Twente-uit."