Feyenoord-huurling Vejinovic succesvol geopereerd

Vejinovic in zijn Feyenoord-tijd

Marko Vejinovic is vrijdag met succes geopereerd in het Erasmus Medisch Centrum. De Feyenoord-huurling werd in Rotterdam geopereerd aan zijn knie.

Vejinovic liep de blessure op tijdens een wedstrijd tegen Feyenoord op 1 oktober. Hij wordt dit seizoen door AZ voor één jaar gehuurd van Feyenoord, maar lijkt niet meer in actie te gaan komen voor de ploeg uit Alkmaar. Hij was het seizoen voor de Alkmaarders nog goed begonnen met vier assists in zeven wedstrijden.