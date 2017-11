Champions League trofee tóch nog in Rotterdam

Op de foto met de Champions League-bokaal

De Champions League-bokaal is vrijdag te bewonderen in Rotterdam. De trofee staat in de T-Mobile winkel op de Lijnbaan. Liefhebbers hebben nog tot 21:00 uur de tijd om met de trofee op de foto te gaan.

Het is niet de echte beker; het gaat om een natuurgetrouwe replica. Echt storm liep het 's middags nog niet. "Ik denk dat het niet goed gecommuniceerd is, want ik loop hier toevallig langs en ik zie dat 'apparaat' staan", zegt een voorbijganger. De bezoekers die met de beker op de foto gaan, zien dat als een unieke kans. "Wanneer kan je nou met zo'n beker op de foto die je zo vaak op tv ziet?", vertelt een jongen in de winkel. Feyenoord

Niemand verwacht dat de trofee weer snel terug komt in Rotterdam. De prestaties van Feyenoord in de Champions League zijn op z'n zachtst gezegd teleurstellend. "Het is mijn droom om die beker ooit weer in Rotterdam te zien. Het gaat nu iets minder, maar het komt uiteindelijk wel goed."