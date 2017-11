Polakgebouw Erasmus Universiteit blijft nog dicht

polak

Het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijft voorlopig dicht. Er is nog steeds onduidelijkheid over de veiligheid van de vloerconstructie.

Een week geleden moest het Polakgebouw worden ontruimd toen bekend werd dat de constructie van het gebouw niet mogelijk onveilig is. Het gebouw op de campus Woudestein heeft dezelfde soort vloerconstructie als de parkeergarage bij Eindhoven Airport, die in mei van dit jaar deels instortte. De universiteit baalt van de situatie: "Wij betreuren het verdere uitstel omdat wij graag het gebouw weer voor onderwijsdoelen hadden willen gebruiken, maar we kunnen en willen geen risico nemen", vertelt persvoorlichter Sandra van Beek. Het Polakgebouw is nog vrij nieuw. Het opende in 2015 de deuren. Naast 850 studieplekken, kent het gebouw een groot aantal onderwijsruimtes en diverse winkels. Het onderzoek naar hoe het gebouw weer veilig kan worden loopt nog. Het is nog niet bekend wanneer dit is afgerond.