Wijkverpleegster Zuid-Beijerland: “De maat is vol."

De wijkverpleegster van Zuid-Beijerland komt in actie tegen de hoge werkdruk. Caroline Smeets roept haar collega’s op om maandag 20 november 'onnodige' administratieve taken links te laten liggen.“Dus geen urenregistratie die we dagelijks per cliënt in moeten vullen", vertelt Smeets.

Caroline werkt al vijf jaar als wijkverpleegster bij Careyn in Zuid-Beijerland en is ambassadeur van beroepsvereniging van verplegenden en verzorgenden (V&VN). Ze is blij dat bepaalde bezuinigen niet doorgaan, maar dat is voor haar niet genoeg. Het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om arbeidsvoorwaarden.

"We willen normale diensten. Niet 10 uur werken op een dag en in de weekenden ook nog eens 24/7 bereikbaar zijn.”

Wijkverplegers zijn moe

Op dit moment is de druk veel te groot, vertelt de wijkverpleegster. “Ik zie collega's onderuit gaan en teams die niet meer functioneren. Door dit tekort moeten mensen langer in het ziekenhuis liggen of kunnen zij niet thuis sterven."

Caroline zoekt naar een duurzame oplossing. “Dat is niet alleen in geld. Dat is in het werven van nieuw personeel en het aantrekkelijk maken van onze sector.We moeten nadenken over een concreet plan voor gezonde zorg voor de toekomst. Voor de cliënten en ook voor de medewerkers."

Duurzame oplossing

Smeets lanceert de actiedag samen met V&VN. Op deze dag moeten wijkverplegers alleen die administratie doen die ten goede komt aan de cliënt of patiënt. Waarom niet staken? "We hebben cliënten thuiszitten die elke dag afhankelijk zijn van onze zorg."

Ondanks de hoge werkdruk is zij nog steeds blij met haar beroep. “Ik heb het mooiste beroep van de wereld. Maar nu is de maat vol. We willen goede arbeidsomstandigheden. Vandaag zit ik ook heel de dag aan de administratie, maar vannacht mag ik gewoon werken."