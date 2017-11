Sparta speelt doelpuntloos gelijk tegen SC Heerenveen

Sparta heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Op Het Kasteel werd er niet gescoord en schreven beide ploegen dus één punt bij. Sparta staat nu op de elfde plek met tien punten.

Heerenveen kreeg in de eerste helft de beste kansen. Vlap en Mihajlovic waren bijvoorbeeld dichtbij. Het leverde voor Heerenveen echter niks op. De mooiste actie kwam op naam van een huurling van Real Madrid.

Martin Ødegaard zette aan de rechterkant twee verdedigers met een mooie actie aan de kant. Nota bene Reza Ghoochannejhad lag vervolgens in de weg voor een doelpunt van SC Heerenveen. Hij kreeg de bal tegen zich aangeschoten. Sparta kreeg via Deroy Duarte ook een goede kans op de 1-0, maar hij schoot de bal voorlangs.

In de tweede helft had Sparta een aantal fases waarin het beter was dan in de eerste helft. Veel kansen leverde het niet op voor de Spartanen. Het niveau viel in de wedstrijd ook dikwijls ver terug.

Toch bleef Sparta in de running voor de drie punten. Uit een hoekschop kopte Ache de ploeg zelfs bijna op 1-0. Stijn Schaars stond echter goed opgesteld op de doellijn. In de slotfase probeerden beide ploegen nog aan te dringen, maar lukte het beide ploegen niet om een vuist te maken.

Opstelling Sparta

Kortsmit, Holst, Breuer, Fischer, Marfelt (Floranus 70'), Duarte (Ache 83'), Sanusi, Spierings, Dougall, Brogno (Goodwin 59'), Mühren