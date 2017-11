Volg live Sparta-SC Heerenveen op Radio Rijnmond

Sparta-SC Heerenveen FC Dordrecht-FC Den Bosch

Sparta neemt het vanavond op tegen SC Heerenveen. Om 20.00 trapt de ploeg van Alex Pastoor op Het Kasteel af. De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond vanaf 19.00 uur. Ook FC Dordrecht speelt vanavond. Dat doet het in de Jupiler League tegen FC Den Bosch.

Sparta boekte vorige week een zeer welkome overwinning op FC Groningen. Loris Brogno schoot de Rotterdammers toen vanaf elf meter naar de drie punten. Nu komt SC Heerenvenveen dus op bezoek in Spangen. De ploeg van Jurgen Streppel verloor de afgelopen wedstrijden en steekt dus niet een erg goede vorm. Opstelling Sparta

