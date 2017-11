Akkerboeren op Goeree stappen over op het 'telen' van stroom

Van akkerboer naar stroomboer. Met ruim 70 hectare zonnepanelen wordt Goeree-Overflakkee het grootste zonnepark van Nederland. De zonnepanelen worden aangelegd op gronden van boeren die overstappen op het 'telen' van stroom.

"Hier werden vorig jaar nog spruiten, tarwe en aardappelen geteeld", vertelt Reinout Das van zonnepanelen-leverancier Sunstroom. "Vanaf 2018 wekken we hier met 140.000 zonnepanelen elektriciteit op."

Ook in Melissant en Middelharnis komen grote zonnevelden. De grond is daar niet zo vruchtbaar. De overstap naar stroom is dus aantrekkelijk voor de boeren. "Deze gronden zijn vroeger gewonnen uit de zee, daar zit hele zware klei in. Dat zorgt voor de lage opbrengst."

Altijd vraag naar stroom

"Iedereen komt 's avonds thuis en doet het licht aan. Energie wordt altijd afgenomen. Deze grond levert geen goeie aardappels maar wel goede energie", vertelt Reinout.

De drie nieuwe zonneparken op Goeree zorgen ervoor dat alle inwoners van het eiland van voldoende stroom worden voorzien. Volgend jaar zomer zal de eerste kilowattuur van het land 'geoogst' kunnen worden.