Biografie Royston Drenthe gepresenteerd

Royston Drenthe presenteerde vrijdag zijn biografie 'Royston'. De 30-jarige oud-Feyenoorder liet het boek door Hugo Verkley optekenen. Het eerste exemplaar werd aan Feyenoord-icoon Gerard Meijer uitgereikt.

Drenthe vindt het niet per se raar dat hij op jonge leeftijd al een biografie heeft. "Het is juist bijzonder toch? Met al de belevenissen die ik heb meegemaakt, vond ik het nu wel een geschikt moment voor een biografie. Ik denk dat er heel wat moois uit is gekomen, Hugo heeft zijn best gedaan."

Hugo Verkley maakte veel gekke dingen mee tijdens het schrijven van het boek. Maar één moment sprong er voor hem uit. "Ik kwam voor de eerste keer met hem in een shisha lounge. Ik ging daar hem zitten, met mijn kladblokje en pen en papier en na afloop kwamen er vrienden van Royston naar me toe. Zij zeiden: 'Hey man, ze dachten dat je politie was'. Ik was daar de enige blanke jongen en het was voor mij echt een andere wereld waar ik instapte."

