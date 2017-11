Arno Vermeulen: 'Feyenoord haalt goede directeur binnen'

Arno Vermeulen

Jan de Jong is per 1 november in dienst getreden als algemeen directeur van Feyenoord. Hij nam het stokje over van Eric Gudde. Arno Vermeulen van de NOS was vrijdag bij FC Rijnmond te gast en gaf daar aan goed samen te hebben gewerkt met De Jong. "Het is een kanjer."

Vermeulen uit dan ook sterke kritiek op Rob Slotboom (oud-lid van de raad van commissarissen van Feyenoord), die in een interview in het Algemeen Dagblad de grond gelijk maakte met de keus van Feyenoord om De Jong aan te stellen. "Goed dat hij weg is. Wat een onaardig mens is dat. Dat hij op voorhand al zegt dat Jan de Jong een historische blunder is van Feyenoord. Ik vind dat onbegrijpelijk. Alleen omdat hij zijn zin niet kreeg." Goede directeur

"Hij is iemand met veel feeling voor voetbal en iemand die waanzinnig goed een bedrijf kan leiden. In een heel lastige tijd heeft hij het fantastisch gedaan en de positie van de NOS alleen maar versterkt. Hij is een knalharde werker. Ze hebben een heel goede directeur binnengehaald en wij gaan hem heel erg missen."

