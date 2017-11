Kerk Zwijndrecht heeft 150.000 euro nodig om klok weer te luiden

De kerkklok van de Oude Kerk in Zwijndrecht zwijgt al ruim een jaar. De toren is in zo'n slechte staat dat het luiden van de klok weleens gevaarlijk zou kunnen zijn.

"Er komen forse krachten vrij als de klok heen en weer gaat. We willen geen enkel risico nemen. Maar het is niet zo dat de klok er morgen af valt", vertelt Jules Turk van de Oude Kerk in Zwijndrecht.

Uit een bouwkundig rapport blijkt dat zes van de acht staanders aangetast zijn. Het repareren van deze staanders is een dure grap. De herstelwerkzaamheden zullen naar schatting zo'n 150.000 euro gaan kosten.

Monument

De kerk is een monument. Dit betekent dat er regels verbonden zitten aan de reparatie van het gebouw. "Er wordt onder andere voorgeschreven welke materialen we moeten gebruiken. En dat is allemaal wat duurder dan de huis-, tuin- en keukenspullen die je normaal gebruikt om dingen te repareren."

De kerk is een inzameling gestart om het bedrag bij elkaar te krijgen.

In het nieuws