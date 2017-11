Drukke tijden voor egelopvang in Papendrecht

Een egel in het Donckse Bos

Het loopt storm bij de egelopvang in Papendrecht. Honderden jonge, verzwakte en uitgehongerde egels zijn hier de afgelopen maanden binnengebracht. Met eten, drinken en medicijnen worden de dieren aangesterkt voor hun winterslaap.

Het zijn vooral jonkies die worden binnengebracht. Zij moeten op eigen benen staan, maar slagen er niet in om hun kostje bij elkaar te scharrelen. "Jonge egeltjes van 250 tot 300 gram worden naar onze opvang gebracht", vertelt medewerker Ferry van Jaarsveld van Egelopvang Zuid-Holland Zuid.

Als de diertjes voldoende zijn aangesterkt mogen zij hun leventje weer in de vrije natuur voortzetten. Andere brengen hun eerste winterslaap door in de schuur van de opvang. "Als ze hier uitkomen zijn ze 700 gram, helemaal schoon en kunnen ze zo terug de natuur in."

Territorium van een voetbalveld

In december beginnen de egels aan hun winterslaap. Daarom zet Ferry deze maand de aangesterkte dieren uit op het landgoed van het Donckse Bos aan de rand van Ridderkerk. Een rustige, droge en beschutte plek in de natuur.

"Dit doen we altijd rond deze tijd. Want al snel wordt het te koud en dan zijn er te weinig insecten. Egels hebben dan niks te eten."

Het vinden van een winterverblijf voor een egel is geen makkelijke klus. De dieren hebben een territorium ter grootte van een voetbalveld nodig. De opvang is dan ook driftig opzoek naar locaties in de hele regio om egels uit te zetten.