Verbeterde knalsensoren in strijd tegen vuurwerkoverlast

In de Rotterdamse wijk Ommoord worden ook dit jaar weer knalsensoren ingezet om illegaal vuurwerk op te sporen. De gemeente Rotterdam meldt dat de sensoren erg nuttig zijn in de strijd tegen vuurwerkoverlast.

Het knalsensoren project is gestart in 2015 na klachten over schade en geluidsoverlast in de wijk. De sensoren zijn dit jaar verbeterd. Ze kunnen nu ook meten of er legaal of illegaal vuurwerk wordt afgestoken.

Werking knalsensoren

Het vuurwerkdetectiesysteem wordt gebruikt door de handhavers van de gemeente. Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten kunnen dan snel naar de plek toe gaan en actie ondernemen.

Het systeem zal van 1 december tot en met 2 januari actief zijn. Om veiligheidsredenen wordt de exacte locatie van de sensoren niet vermeld.