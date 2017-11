Dapper Excelsior-Barendrecht onderuit tegen Ajax

De voetbaldames van Excelsior-Barendrecht hebben opnieuw verloren in de dames eredivisie. Tegen Ajax werd het 0-2 in het voordeel van de Amsterdammers.

Lang zag het er naar uit dat de regioploeg op weg was naar een punt. Ajax kon de kansen niet benutten en Excelsior-Barendrecht bood dapper weerstand.

In de tweede helft kregen de voetbalsters zelfs wat mogelijkheden op de 1-0. Maar het was toch Ajax dat na zeventig minuten op voorsprong kwam. Acht minuten later verdubbelde Amsterdammers de voorsprong ook nog eens.

Excelsior-Barendrecht staat stijf onderaan de vrouwen eredivisie, met 0 punten uit zes gespeelde wedstrijden.