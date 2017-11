Oud-Spartaan Dumfries: 'Kan niet leven met punt'

Denzel Dumfries speelde vrijdag met SC Heerenveen tegen zijn oude ploeg Sparta met 0-0 gelijk. Hij vond het mooi om weer terug te zijn op Het Kasteel. "Het was prachtig om terug te komen."

Met het behaalde punt kan hij niet leven. "Ik kan daar niet mee leven. Dat moet nog even goed bezinken en we moeten met z'n allen in de spiegel kijken. Op dit moment ben ik teleurgesteld dat we maar een punt pakken."

Het gaat de laaste tijd wat minder met SC Heerenveen, maar Dumfries laat zich wel zien in Friesland. "Ik voel me op mijn plek. Ik ben blij dat Heerenveen mij zo'n warm thuis biedt. Ik ben blij dat ik zo goed op ben gevangen, we hebben een leuke spelersgroep."