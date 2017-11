Alkan: 'Ik kan het meeste leren van Ömer Toprak'

Dordrecht-verdediger Erol Alkan kreeg vrijdag een onverwacht telefoontje. Hij mag zich volgende week melden bij de nationale selectie van Turkije. ''Ik kan het meeste leren van Ömer Toprak van Dortmund'', zei de 23-jarige over zijn komende voetbalavontuur.

De uitverkiezing van Alkan was een beslissing van de Roemeense bondscoach Mircea Lucescu. Turkije speelt volgende week twee oefenwedstrijden met Roemenië en Albanië als tegenstanders.

Echt verheugd was Alkan op vrijdagavond niet meer. Hij verloor in met Dordrecht in eigen huis met 0-3 van FC Den Bosch. In het interview in de video blikt hij terug op de wedstrijd en op het positieve telefoontje dat hij op dezelfde dag kreeg.