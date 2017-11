Een man heeft zijn been gebroken toen hij uit het raam viel in Rotterdam. Hij knalde eerst nog op een reclamebord voordat hij op de stoep belandde.

De jongeman was samen met een vriend aan het roken in het appartement aan de Hoogstraat in Rotterdam. Hoe hij uit het raam kon vallen, is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de val.

De man is naar het ziekenhuis gebracht.