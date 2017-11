Man op straat neergestoken in Rotterdam

In de Spanjaardstraat in Rotterdam-Delfshaven is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde rond 00.30 uur.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Er zou voorafgaand aan de steekpartij zijn gevochten. De gewonde man is behandeld door een mobiel medisch team en naar een ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.