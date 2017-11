Onbekenden beschieten auto's in Delfshaven

Meerdere auto's zijn beschoten in de Gijsingstraat in Rotterdam-Delfshaven. Niemand raakte gewond. Er is wel veel schade.

De schietpartij was zaterdagochtend rond 02.15 uur. Geparkeerde auto's hebben kogelgaten in de ruiten en de motorkap. De dader of daders zijn spoorloos.