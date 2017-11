Eerbetoon in Rotterdam voor 'zwarte duivel' Bram Meerman

Nederlandse onderhandelaar in de Van der Takstraat (Foto: German Federal Archives - Fasshauer)

Het Korps Mariniers brengt zaterdag in het centrum van Rotterdam een opvallend eerbetoon aan een marinier die in mei 1940 de Rotterdamse bruggen probeerde te beschermen tegen de Duitsers. De as van 'zwarte duivel' Bram Meerman wordt uitgestrooid in de Nieuwe Maas.

Meerman was destijds een van de jonge mariniers-in-opleiding die vocht in Rotterdam . De Duitsers gaven de onverzettelijke mariniers met de zwarte jassen de naam 'zwarte duivels'. Meerman overleefde de strijd en overleed op 16 mei 2017. Hij was nog een van de laatste nog levende mariniers die in Rotterdam had gevochten. Zijn familie vroeg om uitstrooiing van de as met medewerking van het korps. Het is voor het eerst dat dit op deze manier gebeurt. Naast de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers doet ook de Dutch Marines Rowing Challenge mee. De commandant van de Rotterdamse Van Ghentkazerne houdt een toespraak. De eerste voorbereidingen worden al zaterdagochtend getroffen. De verstrooiing van de as vindt plaats tussen 14.00 en 14.30 uur bij de Willemsbrug. Voor familie en genodigden is een ponton geplaatst in de Nieuwe Maas. Het publiek kan de ceremonie volgen vanaf de Maaskade en de Boompjes.