Benefietconcert voor Dorstige Types

Foto: Lucie Jacobsen Benefietbijeenkomst in buurthuis PoGo (Foto: Lucie Jacobsen) Foto: Lucie Jacobsen

Een benefietconcert in Gorinchem moet zaterdag Rijdend Unifil Museum De Dorstige Types aan een nieuw onderkomen helpen. Bij een brand in augustus is de vorige ontmoetingsplek van de oorlogsveteranen in vlammen opgegaan.

De veteranen kwamen altijd bijeen in de kantine van de voormalige betonfabriek aan de Spijksedijk in Gorinchem . De kantine was niet alleen een 'tweede huiskamer' voor veel veteranen en militairen, maar ook een belangrijke inkomstenbron van de stichting. Evenementenorganisator METEC is de veteranen te hulp geschoten en organiseert het benefietconcert 'Brothers in Arms' in buurthuis PoGo aan de Grote Haarsekade. Er treden lokale en regionale artiesten op als Chris Poldervaart, 4Fun's Andrew Sisters en Pitch! Er zijn al meerdere benefietbijeenkomsten geweest om de Dorstige Types te helpen. Ook loopt er op internet een crowdfundingsactie. De stichting wil met het geld een nieuwe plek vinden. De veteranen willen graag in Gorinchem blijven.