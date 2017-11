De Rijnmond Leesclub: 'Vegetariër' van Han Kang

De Rijnmond Leesclub van 4 november

Elke maand duiken we bij Vraag het de Bieb in de wondere wereld van de literatuur in de Rijnmond Leesclub. Deze keer is het de beurt aan het boek ‘Vegetariër’, door de Zuid-Koreaanse schrijfster Han Kang.

De hoofdpersoon Yeong-Kye leidt een stil en opvallend leven met haar man in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Totdat ze op een dag angstaanjagende nachtmerries krijgt en besluit geen vlees meer te eten. Wanneer haar man haar op een dag aantreft op de keukenvloer met al het vlees uit de vriezer om haar heen, klaar om het weg te gooien en een vleesvrij leven te beginnen, weet hij niet hoe hij het heeft. Het is in de Zuid-Koreaanse cultuur niet gebruikelijk om vegetarisch te zijn, en opvallen is het laatste wat hij wil... Luister hierboven mee naar het strenge maar altijd rechtvaardige oordeel van de Rijnmond leesclub! Vraag het de Bieb luister je elke zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur op Radio Rijnmond.