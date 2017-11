Erwin de Ruijter mailde ons en vroeg:

Binnen de Europese Unie is het verboden om een monopoliepositie te hebben als bedrijf binnen een bedrijfstak. Ik meen me te herinneren dat Microsoft is teruggefloten door onze Eurocommissaris Kroes vanwege het hebben van teveel marktaandeel...wel, hoe zit dit precies bij de Volkswagen Groep? Dit bedrijf heeft namelijk vele automerken onder zich…

Vraag het de Bieb luister je elke zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur op Radio Rijnmond.