Volg Excelsior-Roda JC via Radio Rijnmond

Excelsior-Roda JC

Excelsior gaat vanavond weer op zoek naar de eerste thuisoverwinning van dit seizoen. De Kralingers treffen in eigen huis hekkensluiter Roda JC, dat in tien wedstrijden vier van de zeven punten tegen Rotterdamse clubs pakte. Het team van trainer Mitchell van der Gaag is dus gewaarschuwd.

Uiteraard is Excelsior-Roda JC te volgen via Radio Rijnmond. Vanaf 19:00 uur zal de radio-uitzending starten met Walter Tempelman als presentator. Om 19:45 uur gaat Dennis van Eersel vanaf Woudestein het radioverslag verzorgen. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 22:00 uur. Wil je over deze wedstrijd meepraten? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.