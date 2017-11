Brand optimistisch over haar kansen op EK veldrijden

Lucinda Brand behoort zondag op het EK veldrijden in het Tsjechische Tabor tot de favorieten. De veldrijdster uit Dordrecht weet dat ze daar niet onderuit komt: "Dat is ook logisch, zeker als je een week van tevoren podium rijdt", aldus Brand.

Brand werd vorige week tweede bij de Superprestige van Ruddervoorde in België. De Dordtse zegt dat zij haar ritme in het veldrijden alweer heeft gevonden. "Het EK komt al snel, maar gelukkig heb ik al een conditie van het wegseizoen bij het wielrennen", zegt Brand, die pas twee weken geleden het veldrijden weer oppakte. "Voor de cross moet je heel specifiek trainen. Het is anders. De sport is explosiever."

Maud Kaptheijns en Brand lijken zondag de twee kopvrouwen te worden bij de Nederlandse ploeg. "We zijn allebei in goede doen. We willen allebei winnen en dat weten we van elkaar", aldus Brand. "Maar ik denk dat het belangrijkste is dat een ander niet met de zege aan de haal gaat en dat we elkaar niet in de weg gaan rijden. We moeten er een goede koers van maken."