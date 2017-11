Luiten na drie dagen Turkije in top 20

Joost Luiten heeft zaterdag zich op de derde dag van het Turkish Airlines Open gehandhaafd op de dertiende plaats. De golfer uit Rotterdam liep in Antalya een ronde van 67 slagen, vier onder par. Hij staat vijf slagen achter op de nieuwe koplopers Shane Lowry uit Ierland en de Thai Kiradech Aphibarnrat met 199 slagen (-14).

In drie dagen tijd sloeg Luiten in Turkije 204 slagen (-9). Op de derde dag was de Rotterdammer bij de eerste negen holes zeker op dreef met vier birdies. Er kwamen op het einde foutjes in zijn spel en hij moest daarom drie bogeys optekenen. Luiten tikte ook nog drie birdies binnen.

De golfer uit Rotterdam gaat morgen de laatste dag van het Turkish Airlines Open in. Dat toernooi telt mee voor de Europese Tour.