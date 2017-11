Amateurvoetbal: Barendrecht de sterkste in regioderby

Barendrecht heeft zaterdag in de tweede divisie de regioderby tegen Excelsior Maassluis gewonnen. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart zegevierde met 2-1 tegen het team van coach Jeroen Rijsdijk. Ramy Salem en Ali Khaldi scoorden voor Barendrecht, terwijl Sefa Kurt in de tweede helft nog iets terugdeed voor Excelsior Maassluis.

Door deze zege gaat Barendrecht van de dertiende plaats naar de negende plek. Na elf wedstrijden hebben de withemden veertien punten uit elf wedstrijden. Excelsior Maassluis zakt van de vijfde plaats naar de zevende plek en heeft zestien punten uit elf duels. Na de wedstrijd kondigde de club uit Maassluis aan dat Rijsdijk nog een jaartje hoofdtrainer blijft.

Jong Sparta verloor in Overijssel met 4-2 van HHC Hardenberg. Franck Bambock en Ayoub Boukhari maakten de Rotterdamse treffers. De belofteploeg uit Rotterdam blijft laatste staan met zes punten uit elf wedstrijden.

Derde divisie zaterdag

De derby Spijkenisse-ASWH kende geen winnaar en doelpunten (0-0). Na dit gelijkspel blijft de thuisploeg op de zeventiende plaats staan met acht punten uit elf wedstrijden. De gasten zijn terug te vinden op de elfde plaats met elf punten uit tien duels.

Capelle leed in eigen huis een 1-0 nederlaag tegen Jong Almere City. De ploeg van trainer Winand van Loon is de nummer veertien in de derde divisie zaterdag met tien punten uit negen wedstrijden.

Hoofdklasse A

SteDoCo blijft in het spoor van koploper Noordwijk. De ploeg uit Hoornaar versloeg RVVH met 1-0. Jordey van Dam scoorde uit een vrije trap het enige doelpunt voor de ploeg van trainer Frans Adelaar. SteDoCo staat tweede met twintig punten uit negen duels. RVVH blijft in degradatiezorgen met acht punten uit tien duels op een vijftiende plaats.

Rijsoord gaf in Gouda tijdens de uitwedstrijd tegen Jodan Boys een 2-0 voorsprong weg. Siebren Hoekstra had voor de rust de twee Ridderkerkse treffers gemaakt. Na de rust gaf Rijsoord deze voorsprong weg en speelden de blauwhemden uiteindelijk met 2-2 gelijk. Rijsoord staat zevende met dertien punten uit tien partijen.

Zwaluwen boekte een knappe thuisoverwinning tegen ongeslagen koploper en periodekampioen Noordwijk. De Vlaardingers wonnen met 2-1 door doelpunten van Ricardo Merrelaar en Raoul Gillet. Na deze overwinning klimt Zwaluwen van de elfde naar de negende plaats. De zwart-witten hebben twaalf punten uit negen wedstrijden.

Smitshoek steeg ook op de ranglijst van de dertiende naar de elfde plaats na een 3-1 zege tegen concurrent Nootdorp. In de tweede helft maakten Bart Deprez (2x) en Tim Strijbosch de Barendrechtse goals. De oranjehemden pakten elf punten uit negen wedstrijden.