Eerste goal Van La Parra in de Premier League

Rajiv van La Parra heeft zaterdag zijn eerste doelpunt in de Premier League gemaakt. De Rotterdamse aanvaller van Huddersfield Town scoorde de enige en winnende treffer in het duel tegen West Bromwich Albion (1-0). Hij deed dat met een geweldig afstandsschot.

Huddersfield Town staat na deze overwinning in het linkerrijtje van de meest lucratieve competitie van Engeland. Vorig seizoen had Van La Parra een belangrijk aandeel in de promotie van zijn club naar de Premier League. De buitenspeler speelde veertig wedstrijden in de Championship en scoorde daarin twee keer.