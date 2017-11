Nepbrief AIVD ook in Rotterdam in omloop

De brief 'Rijksveiligheidsdienst' die onder andere in Rotterdam Charlois circuleerde, blijkt een stunt van Bits of Freedom. De actiegroep wil ermee de aandacht vestigen op de zogenoemde sleepwet.

De brief lijkt van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) te komen en gaat over een nieuwe manier van privégegevens verzamelen. De ontvangers wordt gevraagd een afspraak te maken voor de installatie van een schakelaar in hun huis om dat aftapbaar te maken. Ze moeten via de website rijksveiligheidsdienst.nl een code, postcode en huisnummer invoeren. De brief, zo schrijven de afzenders, is afkomstig van de Rijksveiligheidsdienst.

De AIVD laat op zijn website weten dat de brief niet van de dienst afkomstig is. ,,De brief is ook niet verstuurd door een ander onderdeel binnen de Rijksoverheid. De 'Rijksveiligheidsdienst' is een verzinsel.'' De brieven zijn bezorgd in diverse plaatsen in Nederland.

De actie van Bits of Freedom is gericht tegen de nog in te voeren sleepwet, waarover Nederland zich op 21 maart 2018 in een referendum mag uitspreken.



[https://twitter.com/POL_Charlois/status/926821146497974273]