Van der Mark vierde in afsluitende Superbike-race

Michael van der Mark (archieffoto)

Michael van der Mark is zaterdag in de laatste race van het WK Superbike in Qatar vierde geworden. De Rotterdamse motorcoureur ging vrijdag in de eerste race van het weekend nog onderuit. Hij kon daardoor niet verder.

Jonathan Rae uit Groot-Brittannië won die eerste race en bleek zaterdag wederom de beste. Hij was al zeker van de titel. Zijn landgenoten Chaz Davies en Alex Lowes werden tweede en derde in de laatste race van het Superbike-seizoen. Van der Mark is de nummer zes in het eindklassement van het WK Superbike. Vorige week maakte hij zijn debuut in de MotoGP in Maleisië, waar hij als zestiende over de finish kwam.