In Rotterdam Overschie is zaterdagavond een snackbar overvallen. Het gaat om snackbar Dicke Mick op de Wouwerlaan.

De overvaller gebruikte een vuurwapen en ging er met de inhoud van de kassa vandoor,

In de omgeving van de Wouwerlaan en het vliegveld Rotterdam is naar hem gezocht, maar zonder resultaat, de man is nog steeds spoorloos.

Of er gewonden zijn gevallen bij deze overval is nog niet bekend.