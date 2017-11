Eerste thuiszege voor Excelsior

Excelsior heeft de eerste thuiszege van het seizoen binnen. De Kralingers versloegen zaterdag in het Van Donge & De Roo Stadion hekkensluiter Roda JC met het minimale verschil: 1-0. Luigi Bruins maakte het enige doelpunt voor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag.

Het eerste half uur van de wedstrijd was van beide kanten zeker niet goed. Excelsior en Roda JC creëerden geen kansen en durfden nauwelijks naar voren te voetballen. Pas in de 36e minuut kwam er leven in de brouwerij toen Mikhail Rosheuvel van Roda JC door scheidsrechter Rob Dieperink, die zijn eredivisiedebuut maakte, met een terechte rode kaart van het veld werd gestuurd. De aanvaller van de Limburgers haalde Zakaria El Azzouzi van achteren hard onderuit.

Die rode kaart was het kantelpunt van de wedstrijd. Excelsior ging voetballen en speelde een aantal kansjes bij elkaar. Drie minuten voor de rust was het raak via Bruins, die een een-tweetje met Ali Messaoud prima afrondde (1-0).

Genadeslag blijft uit

Ook na de rust was er weinig spektakel in Kralingen. El Azzouzi had vijf minuten na de thee Excelsior wel op 2-0 moeten zetten, maar zijn kopbal ging net naast het doel van Roda JC-doelman Hidde Jurjus. Uit het niets maakten de gasten uit Limburg bijna gelijk. Een vrije trap van Adil Auassar, oud-speler van Excelsior, stuiterde door en doelman Ögmundur Kristinsson moest namens de Rotterdammers de bal net voor het doel wegtikken.

Twaalf minuten voor tijd had Bruins de wedstrijd definitief moeten beslissen nadat de thuisploeg een terechte strafschop kreeg. El Azzouzi werd in het zestienmetergebied onderuit gehaald. De ervaren Rotterdammer zag zijn inzet vanaf elf meter gekeerd worden door Jurjus.

Roda JC kon in de slotfase met tien man niet gevaarlijk worden en daarmee was de eerste thuiszege van het seizoen een feit voor Excelsior. De mannen van Van der Gaag blijven na elf speelronden met zeventien punten op de zevende plaats van de eredivisie staan.

Excelsior - Roda JC 1-0 (1-0)

42' 1-0 Luigi Bruins

Rood: 36' Mikhail Rosheuvel (Roda JC)

Bijzonderheid: 78' Bruins miste een strafschop

Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, De Wijs, Mattheij, Massop (71' Payne); Faik, Messaoud (74' Elbers), Koolwijk; El Azzouzi (88' Hadouir), Van Duinen, Bruins