ARBO Rotterdam Handbal onderuit tegen Venlo

De handballers van ARBO Rotterdam hebben zaterdag in eigen huis een dure nederlaag geleden. Het handbalteam verloor met 28-25 van directe concurrent Cabooter/Venlo. Daarmee ziet de ploeg van trainer Danny Baijens de Limburgers over de Rotterdammers heen klimmen op de ranglijst van de eredivisie.

ARBO Rotterdam Handbal startte dramatisch aan de wedstrijd. De thuisploeg keek na acht minuten tegen een 5-0 achterstand aan en kwam dat slechte begin niet meer te boven. Beide ploegen gingen rusten met een 8-15 stand.

Na de pauze rechtte ARBO Rotterdam Handbal de rug en kwamen de groenhemden nog terug tot een verschil van drie punten (16-19). Uiteindelijk trok Venlo aan het langste eind en wonnen de gasten met 25-21. Baijens en zijn mannen staan in de eredivisie op de negende plaats met vijf punten uit acht duels.

Aanstaande maandag is op TV Rijnmond een samenvatting van deze handbalwedstrijd te zien. De samenvatting wordt uitgezonden in Sportclub Rijnmond en is vanaf 17:30 uur te zien.