Overige sporten: goede generale voor Sliedrecht Sport

De volleybaldames van Sliedrecht Sport

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben zaterdag de laatste competitiewedstrijd in de eredivisie voor het Champions League-duel tegen de Italiaanse ploeg Conegliano gewonnen. Het team van coach Matt van Wezel was in sporthal De Basis in drie sets te sterk voor Regio Zwolle. De Sliedrechtse dames wonnen in 25-16, 25-22 en 25-21.

Sliedrecht Sport blijft de ranglijst aanvoeren met achttien punten uit zes wedstrijden. Alle wedstrijden wist de ploeg tot nu toe te winnen. Het gat met nummer twee VC Sneek is al vijf punten. Dinsdagavond komt Conegliano in Sliedrecht op bezoek. Die wedstrijd wordt gespeeld in het kader van de tweede ronde van de Champions League. Sliedrecht Sport rekende in de eerste ronde van dat toernooi af met Asterix Avo Beveren uit België. Basketbal

De mannen van Forward Lease Rotterdam Basketbal konden de uitwedstrijd tegen New Heroes/Den Bosch niet winnen. Het team van coach Armand Salomon zag dat de Brabantse thuisploeg met 78-64 aan het langste eind trekte. Rotterdam Basketbal heeft na vijf wedstrijden twee punten verzameld en staat in de dutch basketball league zevende.

Het herenteam van ZPB H&L Productions kon in de eredivisiewedstrijd tegen puntloze hekkensluiter BZC Brandenburg. De waterpoloërs uit Barendrecht zegevierden in Bilthoven met 17-14. ZPB is terug te vinden op de vijfde plaats met negen punten uit vier duels. SVH zag in Nijverdal dat Het Ravijn te sterk was. De Rotterdamse waterpoloploeg verloor met 11-6. Het gepromoveerde team heeft nog maar een puntje uit vier duels en ziet zichzelf op de elfde plaats van de eredivisie staan. De waterpolodames van ZPB gingen in Nijverdal ook onderuit. Het damesteam uit Barendrecht zag dat Het Ravijn met een 11-3 overwinning de drie punten in eigen huis hield. ZPB heeft na drie duels in de eredivisie dames nog geen punten gepakt en is de rode lantaarn van de competitie.