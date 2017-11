Van der Gaag na Roda JC-thuis: 'Afgerekend met een aantal zaken'

Mitchell van der Gaag is blij met de eerste thuisoverwinning van Excelsior dit seizoen. Zijn ploeg won met 1-0 van hekkensluiter Roda JC. "We hebben vandaag met een aantal zaken afgerekend", zei de opgeluchte trainer na afloop van de wedstrijd.

Hij verwijst daarmee naar de eerste thuisoverwinning, de clean-sheet in eigen stadion en de winst op een ploeg die laatste staat. "Ik vond dat we stroef begonnen. Het ging gelijk op. Er was een licht overwicht van Roda JC. Maar na de rode kaart speelden we gelijk in een hoger tempo." Vlak na het wegsturen van Mikhail Rosheuvel scoorde Luigi Bruins de enige treffer van de avond. "De minuten na die rode kaart, wil je eigenlijk ook in de tweede helft zien. Dat hebben we niet voor elkaar gekregen", aldus Van der Gaag, die daarover verrast was.

Excelsior staat zevende in de eredivisie en lijkt in een eerder stadium van het seizoen zich al veilig te spelen. Van der Gaag wil daar nog niet aan denken: "Vorig seizoen stonden sommige ploegen ook goed op de ranglijst. Zij hadden het vervolgens nog lastig in de tweede helft van de competitie. Ik ben uiteraard tevreden met deze uitgangspositie. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik zeg dat we al veilig zijn. Daar kan nog genoeg voor gebeuren."