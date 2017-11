Twee gewonden bij keukenbrand Spijkenisse

Foto: Archief

Bij een keukenbrand in Spijkenisse zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt. De bewoner van het huis aan de C. Van Boshuizenstraat is naar het ziekenhuis vervoerd.

De buurman van de bewoner merkte de brand op en haalde de bewoner uit de woning. De brandweer moest de man met een hoogwerker van de galerij halen. Het slachtoffer is daarna voor het inademen van rook naar een ziekenhuis gebracht. De buurman had bij zijn reddingsactie ook rook ingeademd, hij is door het ambulancepersoneel nagekeken. De keukenbrand ontstond rond 20:15 uur en is mogelijk veroorzaakt door een pan op het vuur.