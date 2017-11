Voetganger ernstig gewond na aanrijding, bestuurder rijdt door

Foto: MediaTV

Bij een aanrijding op de Westblaak is in de nacht van zaterdag op zondag een voetganger ernstig gewond geraakt. De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden.

Het ongeluk gebeurde even voor 04:00 uur tegenover de Cinerama bioscoop. De voetganger werd gereanimeerd en is uiteindelijk met spoed overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum. De Westblaak is na het ongeval enkele uren afgesloten geweest voor onderzoek. Auto gevonden

De politie heeft later in de nacht een auto met flinke schade aan onder andere de voorruit gevonden. De auto die in de 2e Goudsewagenhof in het centrum van Rotterdam stond, is in beslag genomen voor onderzoek. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.