Jennifer (12) uit Rotterdam wint fotowedstrijd National Geographic Junior

De winnende foto van de 10-jarige Jennifer H2O on a mirror' | Foto: National Geographic Junior Jennifer's winnende foto uit 2016 in de categorie 'Dier' | Foto: National Geographic Junior

De 12-jarige Jennifer Koumbatis uit Rotterdam heeft zaterdag voor de tweede keer gewonnen in de Fotowedstrijd van National Geographic Junior. Vorig jaar won ze in de categorie Dier, dit jaar in de categorie 'Raar maar waar'.

De jury noemde de zwart-witte foto 'H2O on a mirror' van Jennifer "Een heerlijk surreëel schouwspel." Zij en vier andere kinderen hebben uit ruim 3000 Vlaamse en Nederlandse inzendingen gewonnen. De vijf winnaars kregen zaterdagavond tussen de haaien in Diergaarde Blijdorp te horen dat ze de wedstrijd en daarmee een spiegelreflexcamera hadden gewonnen. De winnende foto’s worden geplaatst in het volgende nummer van National Geographic Junior, dat eind deze maand uitkomt. Andere winnaars

Naast de categorie Raar maar waar, waren er nog de categorieën Dier (Arthur Floren, Assebrek, België), Landschap (Orfeo Agreda De Ro, Sint-Amandsberg, België) en Reizen (Nils Broekhof, Haarlem). De publieksprijs is gewonnen door Anna van de Straete uit Maldegem, België.

De hele toelichting van de vakjury lees je hieronder: Vier keer kijken, nee vijf keer! En dan valt plots het kwartje. Je ziet niet alleen bomen en een mysterieus figuur in de beregende lucht, maar ook nog iets anders… Dat de foto zwart-wit is uitgevallen, maakt de zoektocht niet eenvoudiger, maar levert een heerlijk surreëel schouwspel op. Je moet wel een bijzondere kijk op de wereld om je heen hebben om deze prachtige foto te maken. Geweldig! De vlakverdeling tussen grafische en organische vormen spreekt enorm aan. De compositie wordt versterkt door de vierkante uitsnede waarbij van alle kanten lijnen naar het centrum lopen en daardoor wordt je oog het beeld ingetrokken.