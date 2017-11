Mogelijk kwade opzet bij brand in woning Berkel en Rodenrijs

Foto: AS Media

In een woning aan de Rivierenstraat in Berkel en Rodenrijs heeft zaterdagavond rond tien uur 's avonds brand gewoed. De brand zou veroorzaakt zijn door iets wat naar binnen gegooid is.

Volgens de politiewoordvoerder meldde de bewoner dat eerder op de avond de ruiten van de woning zijn ingegooid door een groepje van vijf personen. Daarna zou iets naar binnen zijn gegooid waardoor de brand ontstond. Burgemeester Pieter van Stadt heeft de woning zaterdagavond bezocht, omdat hij met de plaatselijke brandweer meeliep. "Ik ben blij dat ik er bij was, omdat er in dit geval toch een beetje onrust in de buurt was", zei de burgemeester zondag tegen RTV Rijnmond. Voor zover bekend zijn er geen personen gewond geraakt. De politie heeft de woning verzegeld en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.