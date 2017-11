Feyenoord wint ook niet van ADO

Steven Berghuis in duel met oud-Feyenoorder Lex Immers. Foto: ANP (Olaf Kraak)

Feyenoord heeft een punt overgehouden de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. In de Hofstad werd het 2-2. De Rotterdammers kwamen vroeg al op voorsprong, maar zagen ADO daarna met 2-1 voorkomen. Karim El Ahmadi maakte vlak voor tijd nog wel gelijk.

De wedstrijd begon voor Feyenoord zoals gezegd nog goed. Berghuis gaf de bal aan de rechterkant aan Nieuwkoop mee, die vervolgens Nicolai Jorgensen in staat stelde om van dichtbij raak te koppen.

Feyenoord werd na de openingstreffer steeds een beetje zwakker. ADO kwam beter in de wedstrijd en dat resulteerde vlak voor rust in een prachtig doelpunt. Aaron Meijers combineerde prachtig met Rotterdammer Abdenasser El Khayati, waarop Meijers met links in de kruising schoot.

Fout Jones

Na rust kwam ADO zelfs op voorsprong. Brad Jones ging bij een hoekschop in de fout. Hij miste de bal waardoor Wilfried Kanon uiteindelijk kon binnenkoppen. Feyenoord kreeg via Berghuis en Boëtius kansen op de 2-2. Maar scoren lukte alleen Karim El Ahmadi nog in de 86e minuut. Hij kreeg de bal van Larsson na een inworp mee, liep door, en schoot goed binnen.

Berghuis mist

De Rotterdammers kregen vervolgens nog een ongelofelijk grote kans op de 2-3. Michiel Kramer legde met de borst een lange bal neer voor Steven Berghuis, die van dichtbij kon uithalen. Hij produceerde echter een slappe bal, die naast belandde. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst wint dus opnieuw niet in de eredivisie. De 4-0 uitoverwinning tegen AZ van 1 oktober blijft de laatste overwinning.

Scoreverloop

0-1 4' Nicolai Jørgensen1-1 44' Aaron Meijers2-1 55' Wilfried Kanon2-2 86' Karim El Ahmadi

Opstelling Feyenoord

Jones; Nieuwkoop (Amrabat 58'), Tapia (Kramer 83'), St.Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra (Boëtius 62'), Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson