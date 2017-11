Lucinda Brand pakt zilver op EK veldrijden: 'Ik kwam voor meer'

Archiefbeeld Lucinda Brand

Lucinda Brand heeft zondag in het Tsjechische Tabor de zilveren medaille behaald tijdens op het EK veldrijden. De Belgische Sanne Cant Brand versloeg Brand in de sprint.

Heel blij was Brand niet met haar tweede plek. "Dit jaar voelt het meer als het verliezen van goud. Vorig jaar was ik heel blij met mijn zilveren plak. Dit jaar kwam ik voor meer", zegt zij tegenover RTV Rijnmond. Vorig jaar werd de veldrijdster tweede achter Thalita de Jong. Nu won Cant de Europese titel. De Italiaanse Alice Maria Arzuffi pakte het brons. Luister hierboven heel het gesprek terug.