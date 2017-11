El Ahmadi: 'Niet meer aan kampioenschap denken'

Feyenoord won zondagmiddag niet van ADO Den Haag. In Den Haag speelde de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 2-2 gelijk. Karim El Ahmadi is na het nieuwe puntverlies terneergeslagen. "Je doet jezelf gewoon weer tekort."

Het lijkt bij Feyenoord ook geen toeval te zijn. "Als je heel slecht speelt, dan kan je zeggen: oké we speelden gewoon slecht en het is gewoon niet goed genoeg. Maar als je ons het eerste half uur ziet, dan lijkt het niet op de ploeg die zoveel punten heeft verloren.

Maar als dan de 1-1 valt, worden we allemaal onzeker. Dat is niet nodig. Misschien heeft dat te maken met de punten die we verloren hebben. Misschien kan je hier zelfs met 2-4 winnen, maar het is wel elke keer hetzelfde. En dat is een kut-gevoel."

Niet denken aan kampioenschap

"We moeten in de spiegel gaan kijken, dit is gewoon niet goed genoeg. Alleen ik heb dit vaker mee gemaakt, zelfs dat we zeven keer verloren. Maar dat was omdat we slecht speelden. Maar vandaag had je in het eerste half uur met 2-0 of 3-0 voor kunnen staan. Dit voelt als een verlies."

El Ahmadi ziet titelprolongatie niet meer gebeuren. "Het is nu niet realistisch om aan het kampioenschap te denken. We moeten aan onszelf denken en wedstrijd naar wedstrijd kijken."