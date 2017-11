Tientallen bekeuringen na alcoholcontrole Erasmusbrug

Foto: Archief

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 32 mensen aangehouden tijdens een alcoholcontrole op de Erasmusbrug. Eén bestuurder had bijna drie keer meer alcohol op dan maximaal is toegestaan.

Drie automobilisten probeerden onder de controle uit te komen. Twee bestuurders maakten rechtsomkeert en probeerden weg te rijden en één bestuurder reed zelfs door na een stopteken van de politie. De bestuurders bleken allemaal teveel alcohol op te hebben. Ze zijn bekeurd voor zowel het ontwijken van de politie als het rijden onder invloed. Er werden tussen 23:00 uur en 05:00 uur in totaal zeshonderd auto's gecontroleerd.