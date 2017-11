Hockey: uitzege voor Rotterdam

HC Rotterdam heeft zondag de competitiewedstrijd tegen SCHC gewonnen. De Rotterdamse hockeyers waren in Bilthoven met 4-2 te sterk.

Jeroen Hertzberger zette de gasten in de negentiende minuut op een 1-0 voorsprong. Na de rust ging de teller van Rotterdam pas echt lopen. Simon Egerton verdubbelde de score in de 37e minuut. Twee minuten later tilde Blair Tarrant de score naar 0-3. Milan van Baal maakte vervolgens de vierde Rotterdamse treffer. Uiteindelijk maakte SCHC nog twee doelpunten voor de statistieken.

Rotterdam staat na elf wedstrijden met 21 punten op de vijfde plaats in de hoofdklasse. Volgende week spelen de Rotterdammers in Amstelveen de uitwedstrijd tegen Pinoké.