Polsbreuk voor Jørgensen

Nicolai Jørgensen heeft zondag tijdens de slotfase van de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1) een polsbreuk opgelopen. Dat meldt Feyenoord op haar website. De Deense spits is na afloop van het duel in het gips gezet.

Hoe lang Jørgensen aan de kant staat, is niet bekend. Het is onzeker of hij door deze blessure tijdens de komende interlandperiode in actie kan komen voor de Deense nationale ploeg. Eerder dit seizoen lag Jørgensen een aantal weken eruit met een hamstringblessure.