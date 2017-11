Dordtenaar (43) die Chemours bedreigde voor de rechter

Een man uit Dordrecht wordt vervolgd omdat hij op 2 oktober personeel van chemiebedrijf Chemours bedreigde. De dreigementen op sociale media zijn inmiddels verwijderd. De Dordtenaar staat in december voor de rechter.

Chemours komt regelmatig in het nieuws omdat het bedrijf de chemische stof GenX in de Merwede loosde. Daardoor zouden omwonenden voor lange tijd via het drinkwater de mogelijk kankerverwekkende stof hebben binnengekregen.

De 43-jarige Dordtenaar bedreigde op sociale media het personeel van Chemours.

De teksten zijn inmiddels verwijderd. Chemours zou het fabrieksterrein in Dordrecht inmiddels strenger beveiligen.