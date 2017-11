Van der Laan in FC Rijnmond: 'Feyenoord is te statisch'

Harry van der Laan in FC Rijnmond

Volgens Harry van der Laan zijn de spelers van Feyenoord te weinig in beweging. Dat is volgens de spitsentrainer van Excelsior het grootste probleem bij de landskampioen. "Het is te statisch", zei de oud-speler van Feyenoord en ADO Den Haag in FC Rijnmond.

Van der Laan was in de regionale voetbaltalkshow te gast om te praten over ADO Den Haag-Feyenoord (1-1). Presentator Bart Nolles ontving in FC Rijnmond ook Feyenoord-clubwatcher Dennis van Eersel en chef sport Ruud van Os. De mannen bespraken naast de puntendeling van Feyenoord ook de eerste thuisoverwinning van dit seizoen voor Excelsior en het doelpuntloze gelijkspel van Sparta.