Zestiende plaats voor Luiten in Turkije

Joost Luiten

Joost Luiten is zondag op het Turkish Airlines Open zestiende in het eindklassement geworden. De golfer uit Rotterdam stond voor aanvang van de laatste dag van dit golftoernooi in Antalya nog dertiende. Hij liep op de laatste dag een ronde in zeventig slagen, één onder par.

In totaal sloeg Luiten over vier dagen 274 slagen (-10). De Engelsman Justin Rose won het toernooi in Antalya en verdiende daarmee bijna een miljoen euro. Hij deed dat in 266 slagen (-18). Nicolas Colsaerts uit België en de Zuid-Afrikaan Dylan Frittelli werden gezamenlijk tweede met één slag meer. Twee weken geleden eindigde Luiten op het golftoernooi van Sotogrande in Spanje op de tweede plaats.